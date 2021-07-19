Otomobil takla attı: çocuğu öldü, anne yaralandı

Gaziantep’te, sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu takla atan otomobildeki Mehmet Arslan (12) hayatını kaybederken annesi Emine Arslan ise hafif yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Oğuzeli İlçesine bağlı Kayacık Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, kurbanlık almaya giden Emine Arslan, plakası öğrenilemeyen otomobilini kullanırken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Arslan’ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak durabildi. Çevredeki vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede ortaokul öğrencisi Mehmet Arslan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ölümü ile yakınlarına büyük üzüntü yaşatan küçük çocuğun cansız bedeni Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Kazada hafif yaralanan anne Emine Arslan hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardndan taburcu edilirken, jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.