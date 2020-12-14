Otomobil takla attı: 3 yaralı

Kırıkkale’de kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah 05.45 sıralarında Kayseri-Kırıkkale kara yolunun 45. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Okan Y. idaresindeki 06 DM 3471 plakalı ford marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak ters devrildi. Kazada, sürücü Okan Y. ile yolculardan Gülcan Y. ve Ecrin Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.