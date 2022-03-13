Otomobil takla attı: 3 yaralı

Tekirdağ’da yaşanan kazada takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Muratlı’nın Çevrimkaya Mahallesi ile Süleymanpaşa’nın Husunlu Mahallesi arasında meydana geldi. İddiaya göre, Muratlı’dan Süleymanpaşa yönüne doğru hareket halindeki 34 plakalı Ford marka otomobil, hızlı girdiği virajı alamayarak takla attı. Ters dönen araçtan kendi imkanları ile çıkan 3 yaralı, olay yerine gelen ambulanslarla Namık Kemal Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine giden Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaza bölgesinde incelemelerde bulundu. Araç kullanılamaz hale gelirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.