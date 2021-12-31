Otomobil takla attı: 2 yaralı

Erzurum kent merkezinde meydana gelen trafik kazasında otomobil takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde Yakutiye ilçesi Üniversite kavşağında meydana gelen trafik kazasında B.S. yönetimindeki 25 ABC 408 plakalı Toyota marka otomobil aşırı sürat ve sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptıktan sonra takla atarak ters döndü. Kazada sürücü B.S. ile birlikte yolcu Ü.K. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından şehir hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası yol kısa süreli trafiğe kapanırken, ters dönen araç ekipler tarafından çekici yardımıyla kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.