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Otomobil takla attı: 2 yaralı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde otomobilin takla attığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Asayiş 28.09.2021, 15:05
Otomobil takla attı: 2 yaralı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde otomobilin takla attığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Çerkezköy ilçesi Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Sakaoğlu Sokak üzerinde seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki otomobile çarparak takla attı. Sürücü İ.B. ve yanındaki bir yolcu kazada yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralıların tedavisi sürerken durumlarının iyi olduğu ifade edildi.

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