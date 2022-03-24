Otomobil takla attı: 1 yaralı

Ordu’da otomobilin takla attığı kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özcan A. idaresindeki 52 TC 815 plakalı otomobil, kavşakta virajı alamayarak takla atıp ters döndü. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ile polis ekipleri intikal etti. Sağlık ekipleri, araçtan çıkartılan yaralı sürücüyü Ordu Devlet Hastanesi’ne götürdü. Otomobil ise olay yerinden çekici vasıtasıyla kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.