Otomobil takla atıp, şarampole yuvarlandı

Şile Yolu Çekmeköy mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otomobil ile takla atarak şarampole yuvarlandı. Takla atıp şarampole yuvarlanan otomobilin içinden 2 kişi burnu bile kanamadan çıktı.

Kaza, Şile Yolu Çekmeköy istikametinde meydana geldi. 07 MLU 67 plakalı Opel marka otomobil sürücüsü Samet Aslan, Çekmeköy istikametine seyir halindeyken kayganlaşan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol kenarında bulunan ağaçlık alana giren otomobil takla atarak şarampole yuvarlandı. Sürücü ve yanında bulunan bir yolcu takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilden yaralanmadan kurtulan sürücü ve yolcu ayakta tedavi edilirken, jandarma ekipleri kazanın yaşandığı yolda güvenlik önlemi aldı. Takla atıp şarampole yuvarlanan otomobil çekici yardımı ile bulunduğu alandan çıkarıldı.