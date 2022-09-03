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Otomobil sürüye daldı: 12 koyun telef oldu
Elazığ’ın Sivrice ilçesinde bir otomobil koyun sürüsüne daldı. Araçta bulunanlar kazayı yara almadan atlatırken sürüde bulunan 12 koyun telef oldu.
Asayiş 03.09.2022, 14:16
Elazığ’ın Sivrice ilçesinde bir otomobil koyun sürüsüne daldı. Araçta bulunanlar kazayı yara almadan atlatırken sürüde bulunan 12 koyun telef oldu.
Olay, dün akşam saatlerinde Elazığ-Diyarbakır karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malatya’dan Diyarbakır’a giden sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, Sivrice ilçesi Gözeli yolunda koyun sürüsüne daldı. Sürü sahipleri kazayı kıl payı atlatırken aracın 50 metre sürüklediği 12 koyun telef oldu.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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