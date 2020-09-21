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Otomobil su kanalına düştü: 2 yaralı
ERZURUM’DA SÜRÜCÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETMESİ SONUCU OTOMOBİL SU KANALINA DÜŞTÜ, 2 KİŞİ YARALANDI
Asayiş 21.09.2020, 10:08
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Erzurum’da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil su kanalına düştü, 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Palandöken ilçesine bağlı Hüseyin Avni Ulaş Mahallesinde kimliği belirlenemeyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 34 DG 0811 plakalı otomobil, Necip Fazıl Kısakürek Caddesi’nde bulunan su kanalına düştü. Kazada sürücü ve araç içinde bulunan bir kişi yaralandı.
Kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralılar ambulanslarla Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Su kanalına düşen otomobil ise sabah çekici yardımıyla çıkarıldı.
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