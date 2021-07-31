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Otomobil sepetli motosikletle çarpıştı: 1’i ağır 2 yaralı

Elazığ’da otomobil ile sepetli motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Asayiş 31.07.2021, 12:16
Otomobil sepetli motosikletle çarpıştı: 1’i ağır 2 yaralı
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Elazığ’da otomobil ile sepetli motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Ataşehir Mahallesi İmam Efendi Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güney çevre yolu istikametine seyir halinde olan M.T.E. idaresindeki 23 ABY 099 plakalı otomobil ile aynı yönde ilerleyen İ.Ö. hakimiyetindeki 27 FH 686 plakalı sepetli motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hafif yaralanırken, arkasında oturan B.T. (17) ağır ağırlandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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