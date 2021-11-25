Otomobil şarampole yuvarlandı, güvenlik korucusu hayatını kaybetti

Tunceli’de otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada güvenlik korucusu hayatını kaybetti.

Kaza, Çemişgezek’e bağlı Alakuş köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, güvenlik korucusu Sefer Demir (26) idaresindeki 23 ABN 642 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi Demir’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Demir’in cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.