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Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Siirt’te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.

Asayiş 10.06.2021, 19:26
Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Siirt’te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, merkeze bağlı yağmurtepe köyü girişinde meydana geldi. Yusuf Şen’in kullandığı 34 ZH 0122 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Şen yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan Şen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralı Şen, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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