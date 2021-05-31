Otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı

Kırklareli’nde yağış sonrası kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz TEM otoyolu gişeler istikametine seyreden Hamza Turdu idaresindeki 34 CEE 191 plakalı otomobil, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Şarampole devrilen otomobilde bulunan sürücü Hamza Turdu ve Zeynep Turdu otomobilde sıkıştı. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu sürücü Hamza Turdu ve Zeynep Turdu’yu sıkıştığı yerden çıkardı.

Yaralanan sürücü Hamza Turdu ile beraberinde Zeynep Turdu, Cinar Turdu, Eylül Turdu, Cemre Turdu ve Ayten Hizmali 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.