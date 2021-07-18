Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Kayseri’nin Develi ilçesinde otomobilin şarampole devrilip takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, çevreyolu üzerinde meydana gelen kazada sürücüsü henüz belirlenemeyen 38 TF 627 plakalı Renault marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilerek takla attı. Kazanın ardından polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti. Otomobilde bulunan 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan E.K. (68) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.