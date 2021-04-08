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Otomobil refüje çarpıp takla attı: 2 yaralı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde bir otomobilin refüje çarparak takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.

Asayiş 08.04.2021, 22:45
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Otomobil refüje çarpıp takla attı: 2 yaralı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde bir otomobilin refüje çarparak takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Alaylar 1 Mahallesi Mortaş Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ismi henüz belirlenemeyen 55 AAC 602 plakalı Tofaş marka otomobil, kavşak içerisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarpıp takla attı. Kazada, araç içerisinde bulunan H.S. ve F.Ç. yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların, otomobil sürücüsünün kaçtığını iddia ettiği öğrenilirken, polis ekipleri araç ve olay yerinde inceleme yaptı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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