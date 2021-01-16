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Otomobil refüje çarpıp devrildi: 4 yaralı
Elazığ’da otomobilin refüje çarpıp yan yatması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.
Asayiş 16.01.2021, 21:22
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Elazığ’da otomobilin refüje çarpıp yan yatması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.Kaza, Malatya, Diyarbakır ve Bingöl’e geçişi sağlayan Elazığ Güney Çevre Yolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.U. idaresindeki 34 PU 4315 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak yan yattı. Kazada, 1’i ağır 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.
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