Otomobil refüjdeki elektrik direğine çarptı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde kamyonun çarptığı otomobil refüje çıkarak elektrik direğine çarptı, sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, ilçeye bağlı Gülüç beldesi Ereğli Akçakoca yolu üzerinde meydana geldi. Ereğli yönüne seyir halinde olan İpek Yaren K. idaresindeki 67 AAH 457 plakalı Peugeot marka otomobil, aynı istikamette ilerleyen bir kamyon ile çarpıştı ardından kontrolünü kaybederek refüje çıktı. Elektrik direğine çarpan otomobilin camları patlarken araçta maddi hasar meydana geldi. İddiaya göre kamyon şoförü kazanın ardından olay yerinden uzaklaştı. Kaza sonrası olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansa alınan genç kızın kontrol amaçlı ilk müdahalesi yapıldı. Sürücü, kaza ile ilgili polis ekiplerine ifade vererek orta şeritte ilerlediğini, solunda bir kamyon olduğunu ve mesafe artınca onun önüne geçtiğini o sıra aracına arkadan darbe aldığını söyledi. Kamyon şoförünün kendisine çarpmadığını söylediğini ifade etti. Kaza yapan genç kızın yakınları olay yerine gelerek kendisini teselli etti. Otomobil sürücüsü olay yerinden uzaklaşan kamyonun plakasını polis ekiplerine bildirirken, ekipler de kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Kaza yapan genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.