Otomobil park halindeki tır dorsesine çarptı: 1 yaralı
KONYA'NIN YUNAK İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN, PARK HALİNDEKİ TIR DORSESİNE ÇARPMASI SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI.
Konya’nın Yunak ilçesinde sürücünün önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapması sonucu kontrolden çıkan otomobilin, park halindeki tır dorsesine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Yunak-Akşehir karayolunun 4. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet A. idaresindeki 64 KV 167 plakalı Renault marka otomobil, Akşehir istikametine seyir halindeyken sürücünün önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapmasıyla kontrolden çıktı. Yoldan çıkan otomobil yol kenarında bir akaryakıt istasyonunda park halinde halinde bulunan tır dorsesine çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, olay yerine sevk edilen ambulansla Hacı İzzet Baysal Yunak Devlet hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
|İmsak
|04:44
|Güneş
|06:17
|Öğle
|13:11
|İkindi
|16:55
|Akşam
|19:56
|Yatsı
|21:22
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25