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Otomobil ormanlık alana yuvarlandı: 2 yaralı

Mersin’in Erdemli ilçesinde otomobilin uçurum kenarındaki ormanlık alana yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazada yaralanan ve hareket edemeyen sürücü, itfaiye, sağlık ekibi ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla düştüğü yerden çıkarıldı.

Asayiş 24.07.2021, 12:09
Otomobil ormanlık alana yuvarlandı: 2 yaralı
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Mersin’in Erdemli ilçesinde otomobilin uçurum kenarındaki ormanlık alana yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazada yaralanan ve hareket edemeyen sürücü, itfaiye, sağlık ekibi ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla düştüğü yerden çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Sinap Mahallesi’ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Köy bağlantı yolunda ilerleyen M.Ö. yönetimindeki 01 ZS 654 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ormanlık alana yuvarlandı. Otomobil, bir çam ağacına çarparak durabildi. Uçurum yakınlarındaki kaza sonrası otomobilde bulunan bir yolcu kendi imkanıyla araçtan çıkarak yardım istedi. İhbarla birlikte hareket edemeyen sürücü için itfaiye, sağlık ekibi ve jandarma ekipleri seferber oldu. Sürücü M.Ö. halata bağlanan sedye yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralılar kaza yerinde bekleyen ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
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