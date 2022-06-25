banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Sigara fiyatlarına rekor zam geliyor
Sigara fiyatlarına rekor zam geliyor
Araç sahiplerinin gözü aydın! 'Motorine indirim kapıda'
Araç sahiplerinin gözü aydın! 'Motorine indirim kapıda'
Aynı daireyi 2 kişiye satmışlar!
Aynı daireyi 2 kişiye satmışlar!
Kuru çiçekte ithalatı ihracata çevirdi
Kuru çiçekte ithalatı ihracata çevirdi

Otomobil ormanlık alana uçtu: 1 yaralı

Zonguldak’ta sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil ormanlık alana uçtu.

Asayiş 25.06.2022, 01:49
Otomobil ormanlık alana uçtu: 1 yaralı

Zonguldak’ta sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil ormanlık alana uçtu.

Edinilen bilgiye göre kaza akşam saatlerinde Kozlu ilçesi aşaçayır mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre sağanak yağış nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan 19 HE 459 plakalı otomobil ormanlık alana uçtu. Kazada araç sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi yaparak Bülent Ecevit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlatırken, araç çekici yardımıyla ormanlık alandan çekildi.

Yorumlar (0)
21°
açık