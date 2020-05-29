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Otomobil önünde seyreden kepçenin altına girdi: 1 ölü

BİTLİS’İN AHLAT İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ.

Otomobil önünde seyreden kepçenin altına girdi: 1 ölü

BİTLİS’İN AHLAT İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ.

29 Mayıs 2020 Cuma 19:08
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Otomobil önünde seyreden kepçenin altına girdi: 1 ölü

Bitlis’in Ahlat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Tatvan’dan Ahlat’a doğru seyir halinde olan Mehmet Sait Kılıç (54) yönetimindeki 13 EC 404 plakalı otomobil, Yamlar mevkiinde önünde ilerleyen Ahlat Belediyesine ait kepçeye çarptı. Kaza sonucu araçta sıkışan Kılıç’ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından AFAD ve 112 ekiplerince çıkarıldı. Kılıç’ın cenazesi ambulansla Ahlat Devlet Hastanesine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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