Otomobil önce tıra ardından bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir otomobilin önce tıra ardından bariyerlere çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gebze ilçesi D100 Ankara istikametinde seyir halinde olan Cevdet E. yönetimindeki 41 TH 411 plakalı otomobil, Emrah A. idaresindeki 34 BEN 274 plakalı tıra arkadan çarptı. Daha sonra direksiyon hakimiyetini kaybeden Cevdet E. yönetimindeki otomobil bariyerlere çarptı. Kazanın şiddetiyle otomobilde bulunan Muhammed E. ile Didem E. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralılara ilk müdahalenin ardından ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Kaza sebebiyle otomobil kullanılamaz hale gelirken polis olayla ilgili inceleme başlattı.