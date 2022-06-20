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Otomobil önce direğe, ardından park halindeki araca çarptı: 3 yaralı

Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce aydınlatma direğine ardından park halindeki otomobile çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Asayiş 20.06.2022, 09:41
Otomobil önce direğe, ardından park halindeki araca çarptı: 3 yaralı

Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce aydınlatma direğine ardından park halindeki otomobile çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Cumhuriyet Mahallesi İbrahim Bozkurt Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. idaresindeki 06 CCP 927 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce aydınlatma direğine, ardından park halindeki 06 BOP 536 plakalı otomobile çarptı. Kazada, araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.

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