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Otomobil önce bariyerlere, ardından başka bir araca çarptı: 2 yaralı
Afyonkarahisar’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile bariyerlere çarpan otomobil, 5 metre sürüklendikten sonra başka bir otomobile çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Asayiş 01.11.2021, 19:24
Afyonkarahisar’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile bariyerlere çarpan otomobil, 5 metre sürüklendikten sonra başka bir otomobile çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Afyonkarahisar-Antalya karayolununun 65. kilometresi Sandıklı ilçesi Kaplıca kavşağında meydana geldi. Betül A.’nın kullandığı 26 UE 869 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak yaklaşık 50 metre sürüklenip Hatice Kara Çelik’in kullandığı 64 FH 601 plakalı araca çaptı. Kazada sürücü Betül A. ile yanında bulunan Melisa Dilruba T. yaralandı. Yaralılar Sandıklı Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.