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Otomobil önce ağaca, sonra park halindeki araca çarparak durabildi

Siirt’te kontrolden çıkan bir otomobil, önce ağaca sonra ise park halindeki bir araca çarparak durabildi.

Asayiş 29.05.2022, 13:43
Otomobil önce ağaca, sonra park halindeki araca çarparak durabildi

Siirt’te kontrolden çıkan bir otomobil, önce ağaca sonra ise park halindeki bir araca çarparak durabildi.

Edinilen bilgilere göre, otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kent merkezi Hami Efendi Caddesi üzerinde bulunan ağaca çarptıktan sonra yol kenarında park halinde bulunan bir otomobile çarparak durabildi. Kazada 2 kişi yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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