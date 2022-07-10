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Otomobil nizamiye duvarına çarptı: 1 yaralı

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin nizamiye duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Asayiş 10.07.2022, 11:49
Otomobil nizamiye duvarına çarptı: 1 yaralı

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin nizamiye duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Samsat ilçesinde seyir halinde bulunan A.Ö. idaresindeki 02 AG 675 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Safvan bin Muattal Türbesi yolu üzerine yapımı devam eden nizamiye duvarına çarptı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Ali Öztürk yaralandı. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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