banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Meteoroloji il il uyardı! 'Yurtta hava durumu'
Meteoroloji il il uyardı! 'Yurtta hava durumu'
Kırgız Türklerinin Türkiye’ye gelişlerinin 40’ıncı yılı
Kırgız Türklerinin Türkiye’ye gelişlerinin 40’ıncı yılı
Terör örgütü MLKP üyesi 4 kişi tutuklandı
Terör örgütü MLKP üyesi 4 kişi tutuklandı
227 Afgan göçmen sınır dışı edilmek üzere İstanbul’a gönderildi
227 Afgan göçmen sınır dışı edilmek üzere İstanbul’a gönderildi

Otomobil, motosikletle çarpıştı: 2 çocuk yaralandı

Tekirdağ’da otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 çocuk hafif yaralandı. Kaza anı ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Asayiş 22.08.2022, 09:38
Otomobil, motosikletle çarpıştı: 2 çocuk yaralandı

Tekirdağ’da otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 çocuk hafif yaralandı. Kaza anı ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz günlerde Çorlu ilçesi Şeyh Sinan Mahallesi Karanfil 4. Sokak ile Yayla Sokak ayrımında meydana geldi. Karanfil 4. Sokak’tan Güngören Caddesi istikametine seyreden 16 yaşındaki sürücü E.A.Ç. idaresindeki motosiklet ile Yayla Sokak’tan Ormancı Sokak istikametine seyreden otomobil çarpıştı.

Kazada hafif yaralanan motosiklet sürücüsü ve arkasında bulunan arkadaşı N.Ö. yaralandı. Yaralı iki çocuk, olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Motosiklet sürücüsü E.A.Ç.’nin sürücü belgesi olmadığı ortaya çıktı.

Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu