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Otomobil motosiklete çarptı: 2 yaralı

Gaziantep’te otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Asayiş 10.09.2021, 01:39
Otomobil motosiklete çarptı: 2 yaralı

Gaziantep’te otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.


Kaza, D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 16 J 8598 plakalı otomobil aynı istikamette seyir halindeki motosiklete arkadan çarptı. Kazada, motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinen gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edildi.


“Araba ters döndü, iki kişi fırladı”


Kazanın nasıl meydana geldiğini anlatan görgü tanığı Ökkeş Kaya, “Araba test döndü, iki kişi fırladı ve yerde biraz sürüklendiler. Hemen koştum yardım etmek için herkes toplandı ambulansa haber verdik. Yaralıların bilinci yerindeydi” dedi.


Polis, kazayla ilgi inceleme başlatırken yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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