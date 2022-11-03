Otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Osmaniye’de otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken kardeşi de ağır yaralandı.

Kaza, Karaçay Mahallesi Karaçay Aile Sağlığı Merkezi civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil seyir halindeyken 01 BDP 16 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet hurdaya dönerken kazada sürücü Abdullah Bebek ile kardeşi Hacı Bebek yola savruldu. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Abdullah Bebek’in hayatını kaybettiği belirlenirken kardeşi Hacı Bebek ise ağır yaralı olarak ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi kaldırıldı.

Öte yandan ekiplerin, olay yerinden kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.