Otomobil metrelerce havaya uçup park halindeki aracın üzerine düştü

Adıyaman’da alkollü sürücünün kullandığı otomobil, refüje çarpıp uçarak park halindeki aracın üzerine düştü. Ortalığın savaş alanına döndüğü kaza saniye saniye kameralara yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Türkiye Petrolleri Mahallesi istikametinden Eğriçay Köprüsü istikametine gitmekte olan Mehmet Can A. idaresindeki 27 HA 134 plakalı Dacia marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Flamingo yolu üzerinde kontrolden çıkarak refüje çarptı. Refüje çarpan otomobil, metrelerce havalanarak taklalar atıp yol kenarında park halinde bulunan 02 AE 493 ve 23 DR 103 plakalı otomobillere çarptıktan sonra 34 AD 5363 plakalı otomobilin motor kaputu üzerine düştü. Yaşanan feci kazada çıkan sesle civarda bulunan düğün salonlarında, evlerde ve işletmelerdeki vatandaşlar olay yerine koştu. Vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine bildirerek yaralı Mehmet Can A’yı araçtan çıkarttı. Vatandaşlar daha sonra park halindeki otomobilin üzerine düşen otomobili kendi imkanlarıyla yola düşürdü. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Mehmet Can A., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Saniye saniye kameralara yansıyan feci kazada sürücü Mehmet Can A’nın yapılan testlerde alkollü olduğu tespit edildi. Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından kazaya karışan toplam 4 otomobil yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.