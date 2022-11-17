Otomobil mazgal çukuruna düştü

Tekirdağ’da seyir halindeki otomobil, yol üzerinde mazgal kapağının çökmesi nedeniyle su kanalı boşluğuna düştü. Maddi hasar meydana gelen otomobilin sürücüsü duruma tepki gösterdi.

Çorlu ilçesi Rumeli Mahallesi İsmetpaşa Bulvarı’nda Cumhuriyet Parkı istikametine seyreden Ç.G. idaresindeki otomobilin ön tekerleği, Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi yakınlarındaki virajda mazgalın çökmesi nedeniyle su kanalına düştü. Kazanın ardından otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili konuşan sürücü Ç.G. “Akşam akşam talihsiz bir olay yaşadık. Sağ şeritten giderken mazgal çöktü ve arabanın altı vurdu. Neyse ki çok yavaş gittim de ön tekerlekle atlattık. İhmalkarlıklar vs. Trakya’nın yollarını herkes biliyor. Yani Çorlu’da 20 hızla giderken bile bu tür risklerle karşı karşıya kalıyoruz. Tümsek de koyuyorlar sanki hızlı gidebiliyoruz gibi. Alım gücü zorlaşmışken bir de bunun derdine düşüyor insanlar. Yapacak da bir şey yok” diye konuştu.

Kazanın ardından çöken alanda belediye ekiplerince tedbir alındı