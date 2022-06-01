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Otomobil lastiğinin içinden uyuşturucu çıktı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda otomobil lastiğinin içine gizlenmiş 3 kilo 900 gram esrar ele geçirildi.

Asayiş 01.06.2022, 12:24
Otomobil lastiğinin içinden uyuşturucu çıktı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda otomobil lastiğinin içine gizlenmiş 3 kilo 900 gram esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İskenderun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince ilçe girişinde durdurulan bir otomobilde narkotik köpeği eşliğinde yapılan aramada aracın lastiğinin içerisinde poşetlere sarılarak gizlenmiş 3 kilo 900 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.E. adlı şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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