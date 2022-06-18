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Otomobil köprüye ok gibi saplandı: 3 yaralı

Muğla-Denizli karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil köprü korkuluğuna ok gibi saplandı. Kazada otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Asayiş 18.06.2022, 17:40
Otomobil köprüye ok gibi saplandı: 3 yaralı

Muğla-Denizli karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil köprü korkuluğuna ok gibi saplandı. Kazada otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, Muğla-Denizli karayolu Kurudere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10 PA 949 plakalı otomobil Ayşe Y.’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprü korkuluğuna ok gibi saplandı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Denizli Kale Belediyesi İtfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan araç sürücüsü Ayşe Y. (36) ile Ömer Y. (5) ve Elif Y. (3), itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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