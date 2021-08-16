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Otomobil köprüden düştü: 2 yaralı

Mersin’de otomobilin köprüden aşağı düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Asayiş 16.08.2021, 12:40
Otomobil köprüden düştü: 2 yaralı

Mersin’de otomobilin köprüden aşağı düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, A.C.G. (25) idaresindeki 33 ADH 453 plakalı otomobil, merkez Akdeniz ilçesi Çay Mahallesi D-400 karayolu üzerinde hareket halinde iken, sürücüsünün kontrolünden çıkarak Deliçay Köprüsünden aşağıya düştü. Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan H.G. (20) yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ekiplerce araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
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