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Otomobil köprüden aşağıya uçtu: 1 ölü

Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin köprüden aşağıya uçması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü.

Asayiş 19.10.2021, 18:49
Otomobil köprüden aşağıya uçtu: 1 ölü

Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin köprüden aşağıya uçması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü.

Edinilen bilgilere göre, Müslüm Uysal (47) idaresindeki 34 VY 3984 plakalı Renault marka otomobil, Adıyaman merkeze bağlı Rezip köyü giriş kısmında yer alan köprü girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak köprüden aşağıya düştü. Köprüden dere yatağına düşen otomobilin sürücüsü Müslüm Uysal olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. Kazayı fark eden köylüler durumu 112 Acil Sağlık ekipleri ile jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri Müslüm Uysal’ın hayatını kaybettiğini belirlerken, jandarma ekipleri ise olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulundu. Müslüm Uysal’ın cenazesi cumhuriyet savcısının ve jandarma ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Müslüm Uysal’ın 3 çocuk babası olduğu, İstanbul’dan memleketi Adıyaman’ın Rezip köyüne ise birkaç gün önce yakınlarını ziyarete geldiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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