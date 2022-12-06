Otomobil kontrolden çıktı: 2 yaralı

Van’ın Başkale ilçesinde otomobilin kontrolden çıkması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, kaza, Van-Hakkari yolu üzerindeki Samandüken Mahallesi mevkiinde meydana geldi. M.T.E. yönetimindeki 61 VP 959 plakalı Volkswagen marka otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıktı. Meydana gelen kazada sürücü ile yanında bulunan 1 kişi yaralandı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de müdahale ettiği kazada yaralananlar ambulansla hastaneye kaldırıldı.