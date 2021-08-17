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Otomobil kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı: 3 yaralı

Samsun’da otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Asayiş 17.08.2021, 19:11
Otomobil kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı: 3 yaralı

Samsun’da otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un Terme ilçesi Samsun Ordu karayolu 74. kilometresi Evci mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman K. idaresindeki 16 YK 2001 plakalı otomobil kavşaktaki kırmızı ışıkta bekleyen Ümit E. yönetimindeki 34 DJC 342 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, Elmas K., Ayşe K. ve Nuran E. yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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