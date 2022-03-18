Otomobil kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı: 2’si çocuk 4 yaralı

Kırıkkale’de otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araca çarptığı kazada 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Kırşehir karayolu Bağdat köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.K. idaresindeki 71 AAK 518 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen A.B. yönetimindeki 61 ADJ 688 plakalı Citroen marka hafif ticari araca çarptı. Kazada sürücüler yara almadan kurtulurken, otomobildeki 2’si çocuk, 4 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.