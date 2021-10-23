banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Benzine 44 kuruş daha zam geliyor
Benzine 44 kuruş daha zam geliyor
VakıfBank’tan 3-0’lık bir zafer daha
VakıfBank’tan 3-0’lık bir zafer daha
Yargıtay'dan
Yargıtay'dan "kargoda kaybolan altın" kararı
Mansur Yavaş'tan büyük yemin!
Mansur Yavaş'tan büyük yemin!

Otomobil kavşağa ters yönden girdi, 4 araç feci şekilde çarpıştı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir otomobilin kavşağa ters yönden girmesi nedeniyle meydana gelen zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

Asayiş 23.10.2021, 20:21
Otomobil kavşağa ters yönden girdi, 4 araç feci şekilde çarpıştı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir otomobilin kavşağa ters yönden girmesi nedeniyle meydana gelen zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Bursa-Ankara karayolu üzeri Şehitler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Koca (73) yönetimindeki 26 AB 101 plakalı otomobille kavşağa ters yönden girdi. Ters yönden kavşağa giren otomobile, Kadir Kader (35) yönetimindeki 55 TH 451 plakalı otomobil, Erol Arıoğlu (65) idaresindeki 16 AHL 159 plakalı otomobil ve Engin Kılıç (42) yönetimindeki 16 AEE 556 plakalı otomobil çarptı. Şiddetli çarpışmayla birlikte araçlar savruldu. Kaza sonucu 26 AB 101 plakalı otomobilin sürücüsü ve yanında bulunan eşi Fatma Şükran Koca (70) ile 16 AHL 159 plakalı otomobilin sürücüsü ve yanında bulunan eşi Fatma Arıoğlu (62) yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlardan çıkarılan 4 yaralı ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Konyaspor 10 17
6. Karagümrük 9 17
7. Galatasaray 9 17
8. Alanyaspor 9 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 9 12
11. Gaziantep FK 10 12
12. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
13. Kayserispor 10 11
14. Sivasspor 9 10
15. Başakşehir 9 9
16. Antalyaspor 9 9
17. Giresunspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ankaragücü 10 24
2. Ümraniye 9 21
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 8 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Samsunspor 9 12
9. Boluspor 9 11
10. Gençlerbirliği 8 11
11. Menemenspor 10 11
12. İstanbulspor 9 10
13. Denizlispor 9 10
14. Altınordu 9 10
15. Adanaspor 10 9
16. Manisa FK 10 9
17. Bursaspor 8 8
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 8 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Man City 9 20
3. Liverpool 8 18
4. Brighton 9 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 9 14
9. Arsenal 9 14
10. Wolverhampton 9 13
11. Brentford 8 12
12. Leicester City 8 11
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Osasuna 10 18
3. Real Madrid 8 17
4. Sevilla 8 17
5. Atletico Madrid 8 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 10 13
11. Espanyol 10 13
12. Mallorca 10 12
13. Villarreal 8 11
14. Elche 10 10
15. Celta de Vigo 9 7
16. Granada 9 7
17. Cádiz 10 7
18. Deportivo Alaves 9 6
19. Levante 9 5
20. Getafe 9 2