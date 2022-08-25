Otomobil, karşıya geçmek isteyen çocuğa çarptı

Kastamonu’nun Abana ilçesinde karşıya geçmek isteyen çocuğa otomobil çarptı. Kazada çocuk ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Abana-İnebolu karayolu Yakaören mevkiinde sürücüsü öğrenilemeyen 37 BN 489 plakalı Fiat marka otomobil, karşıya geçmek isteyen ve ismi öğrenilemeyen küçük yaştaki çocuğa çarptı. Kazada ağır yaralanan çocuk, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Abana Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazanın ardından emniyet güçleri, olay yerinde incelemelerde bulundu.