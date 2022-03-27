Otomobil karşı şeride geçti, ön camdan fırlayan sürücü hayatını kaybetti

Zonguldak’ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç kaza yaptı. Ön camdan fırlayan sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saat 02.00 sıralarında Zonguldak-Kozlu sahil yolunda meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim Uncu yönetimindeki cip, sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçip kaza yaptı. Kaza sırasında sürücü İbrahim Uncu ön camdan fırlayarak ağır yaralandı. Hayati tehlikeyle hastaneye kaldırılan sürücü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Araç ise kaza sonrası adeta hurdaya döndü. Uncu’nun merkez ilçe ve Kozlu ilçesinde esnaflık yaptığı öğrenildi. Uncu’nun cenazesi için Kozlu ilçesindeki Aziziye Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazede İbrahim Uncu’nun ailesini yakınları teselli etti. İkindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından İbrahim Uncu’nun cenazesi defnedilmek üzere son yolculuğuna uğurlandı.