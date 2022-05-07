Otomobil kanala uçtu: 2 yaralı

Mersin’in Tarsus ilçesinde otomobil su kanalına uçtu, 2 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Yunus Emre Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, seyir halinde olan Adem K.’nın kullandığı 06 BIH 854 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybederek su kanalına uçtu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kanala düşen araçtan sürücü Adem K.’yi ve ismi öğrenilemeyen yanındaki yolcuyu dışarı çıkarttı. Olay yerine gelen 112 ekipleri, 2 yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.