Otomobil iş makinesine çarptı: 1 yaralı

Samsun’da otomobilin iş makinesine çarptığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un Atakum ilçesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nda saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ümit Korkmaz’ın (43) kullandığı 06 DJN 327 plakalı otomobil, sürücüsü öğrenilemeyen iş makinesine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Otomobilden çıkartılan yaralı, ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından otomobilden yola motor yağı aktı. Eğimli yola dökülen yağ, diğer araçlar için tehlike oluşturdu. Görevliler yola toprak atarak diğer araçların kaymasını önledi.

Bir süre tek şerit işleyen trafik, kaza yapan aracın çekiciyle kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.