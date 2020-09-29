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Otomobil iş makinesi ile çarpıştı
ORHANGAZİ’YE BAĞLI AKHAREM MAHALLESİ KAVŞAĞINDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA BİR OTOMOBİL KAVŞAKTA İŞ MAKİNESİNE ÇARPTI. KAZADA OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ VE YANINDAKİ BİR YOLCU YARALANDI.
Asayiş 29.09.2020, 18:26
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Bursa’nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil iş makinesine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ve yanındaki bir yolcu yaralandı.
Kaza bugün saat 16.30 sularında Akharem kavşağında meydana geldi. Gölyaka istikametine doğru gitmekte olan Berkan Armağan Armağan Altaylar (21) idaresindeki 77 BN 529 plakalı otomobil, Ertuğrul Bayrak (54) idaresindeki greyder ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Berkan Armağan Altaylar ile araç içinde yolcu olarak bulunan Derya Cantürk (22) yaralandı. Yaralı sürücü ve yolcu olay yerine çağrılan ambulans ile Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, jandarma kazayla alakalı tahkikat başlattı.
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