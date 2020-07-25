Son Dakika
Otomobil ile traktörün çarpıştı, 2 kişi yaralandı
BİLECİK'TE OTOMOBİL İLE TRAKTÖRÜN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI.
Asayiş 25.07.2020, 16:56
8
Bilecik’te otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bilecik merkezden Çakırpınar Köyü istikametine seyir halinde olan Şükrü S. idaresindeki 16 PD 431 plakalı traktör ile karşı istikametten gelen Ufuk D. yönetimindeki 11 AN 446 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil yol kenarında bulunan su kanalına devrildi. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçta yolcu olarak bulunan D.G. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken jandarma ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.
23°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 25 Temmuz 2020
|İmsak
|03:58
|Güneş
|05:47
|Öğle
|13:16
|İkindi
|17:12
|Akşam
|20:35
|Yatsı
|22:15
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|33
|69
|2. Trabzonspor
|33
|62
|3. Sivasspor
|33
|60
|4. Beşiktaş
|33
|59
|5. Galatasaray
|34
|56
|6. Alanyaspor
|33
|54
|7. Fenerbahçe
|33
|50
|8. Antalyaspor
|34
|45
|9. Gaziantep FK
|33
|43
|10. Kasımpaşa
|33
|40
|11. Göztepe
|33
|39
|12. Gençlerbirliği
|33
|36
|13. Konyaspor
|33
|36
|14. Denizlispor
|33
|35
|15. Çaykur Rizespor
|33
|35
|16. Malatyaspor
|33
|32
|17. Kayserispor
|33
|32
|18. Ankaragücü
|33
|29
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurum BB
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|37
|96
|2. Man City
|37
|78
|3. M. United
|37
|63
|4. Chelsea
|37
|63
|5. Leicester City
|37
|62
|6. Wolverhampton
|37
|59
|7. Tottenham
|37
|58
|8. Sheffield United
|37
|54
|9. Burnley
|37
|54
|10. Arsenal
|37
|53
|11. Everton
|37
|49
|12. Southampton
|37
|49
|13. Newcastle
|37
|44
|14. Crystal Palace
|37
|42
|15. West Ham
|37
|38
|16. Brighton
|37
|38
|17. Aston Villa
|37
|34
|18. Watford
|37
|34
|19. Bournemouth
|37
|31
|20. Norwich City
|37
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25