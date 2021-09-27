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Otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Asayiş 27.09.2021, 17:41
Otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Sungurlu-Kırıkkale karayolu Kemallı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre,Sungurlu’dan Ankara istikametine seyir halinde olan Serdar G. yönetimindeki 06 ZG 823 plakalı otomobil ile aynı istikamete giden İsmet K. yönetiminde ki 19 ED 972 plakalı traktör çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Serdar G., otomobilde yolcu olarak bulunan İhsan Ş. ve traktörde yolcu olarak bulunan Rıza Ç. yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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