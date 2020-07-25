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Otomobil ile traktör çarpıştı: 1 yaralı
BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE MEYDANA GELEN KAZADA, OTOMOBİL İLE TRAKTÖRÜN ÇARPIŞMASI SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI.
Asayiş 25.07.2020, 18:33
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.
Kaza Mahmudiye Mahallesi Ahmet Türkel Çevreyolu 2. Etap’ta meydana geldi. Mesut S. idaresindeki 16 PV 433 plakalı otomobil ile Murat D’nin kullandığı 42 Y 4839 plakalı traktör ana yol üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan özel otomobilde bulunan sürücü yara almazken, yanında bulunan Serpil S. yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.
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