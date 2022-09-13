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Otomobil ile tır çarpıştı, kaza anı kameraya yansıdı
Çorum’un Sungurlu ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası, saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Asayiş 13.09.2022, 18:54
Çorum’un Sungurlu ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası, saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Edinilen bilgilere göre kaza, Sungurlu-Çorum karayolu Budaközü Kavşağı’nda meydana geldi. Ankara’dan Çorum istikametine seyir halinde olan otomobil ile arkasından gelmekte olan tır çarpıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, otomobil ve tırda maddi hasar meydana geldi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
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