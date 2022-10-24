Otomobil ile tır çarpıştı: 1’i çocuk 3 yaralı

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde otomobil ile TIR’ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sivas- Şarkışla karayolu Altınyayla Pınarbaşı kavşağın da meydana geldi. Gürcistan’dan Adana’ya gitmek için yola çıkan yabancı uyruklu Z.G. (37) idaresindeki ML 707 SA plakalı TIR ile aynı istikamete giden S.G. (41). idaresindeki 58 ACV 908 plakalı Tofaş marka otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan sürücünün annesi S.G. (75) eşi S.G. (38) ve oğlu K.G. (3) yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken LPG’li otomobilde meydana gelen gaz kaçağı ise itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla durduruldu. Yaralıları olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Şarkışla Devlet hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.