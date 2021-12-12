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Otomobil bariyer çarptı, yavaşlayan araçlara çarpmamak için frene basıp ağaca çarpan sürücü yaralandı: 3 yaralı
Otomobil ile ticari taksi çarpıştı: 4 yaralı
Karabük’ün Eflani ilçesinde otomobil ile ticari taksinin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Asayiş 12.12.2021, 00:28
Karabük’ün Eflani ilçesinde otomobil ile ticari taksinin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Akören Köyü Numanoğlu Mahallesinde meydana geldi. Mehmet Koç (51) idaresindeki 78 T 7503 plakalı ticari taksi, Suat Köse yönetimindeki 34 PRA 48 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte Muhsin Karataş ve Ramazan Bilgin yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 ACİL Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.